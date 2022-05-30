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Жюльен — о Ялонене: думаю, он мог бы тренировать в НХЛ

Жюльен — о Ялонене: думаю, он мог бы тренировать в НХЛ
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Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен рассказал, что тренер финской сборной Юкка Ялонен мог бы работать в НХЛ.

«Думаю, он мог бы тренировать в НХЛ», – цитирует Жюльена Iltalehti.

«Получаю ли удовлетворение от победы над канадской сборной с точки зрения победы над тренером НХЛ? Нет. Я не думаю, что это игра тренер против тренера, это команда против команды. Это признак того, что, конечно, я такой же хороший тренер, как и любой тренер НХЛ.

Но это не значит, что я буду лучше, если моя команда выиграет одну игру в овертайме. Но я не одинок, эта деятельность основана на отличном тренерском штабе», – цитирует Ялонена Iltalehti.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла Канаду благодаря голу в овертайме (4:3).

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