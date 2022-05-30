К. Курашёв ответил на вопрос, советует ли ему что-то из НХЛ сын, играющий за «Чикаго»

Бывший главный тренер «СКА-Невы» и «Омских Крыльев» Константин Курашёв ответил на вопрос, советует ли ему что-то из тренерских подходов в НХЛ сын Филипп Курашёв, выступающий за «Чикаго Блэкхоукс».



«В этом плане он дисциплинированный. Есть неписаные законы во всех командах, неважно, КХЛ, НХЛ, ВХЛ или МХЛ. То, что происходит в командах, должно оставаться в раздевалке. Я, конечно, пытаюсь что-то из него вытянуть, полезную для меня информацию, но, к сожалению, это не получается. Он говорит: «Папа, пожалуйста. Я не могу тебе рассказывать, ты это знаешь прекрасно, поэтому не спрашивай. Если что-то можно сказать, я тебе расскажу. А больше – нет». И я его понимаю, это правильно», – сказал Курашёв-старший в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.