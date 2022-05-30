Бьёрнинен прокомментировал удаление на себе в овертайме финального матча ЧМ-2022

Нападающий сборной Финляндии Ханнес Бьёрнинен прокомментировал заработанное на себе удаление в овертайме, которое реализовали финны.
«Мы старались много двигаться, добиться перекрёстного движения и смены места. Клюшка соперника застряла у меня между ног, в этом не было ничего особенного. Я ничего не мог поделать. Нормальная игровая ситуация.
Уверенность была, когда у нас было преимущество, что теперь исход решён и ребята забросили шайбу. Так или иначе, я ожидал, что это будет конец матча.
При счёте 3:3 игра была до следующего гола, и всё стало возможно. Мы были достаточно смелы, чтобы играть и верить в победу. Обсуждали: «Давайте сделаем это, а не будем смотреть и бояться». Это настолько потрясающе, насколько это возможно», – цитирует Бьёрнинена is.fi.
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