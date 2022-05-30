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«Новый национальный герой? Не думаю». Маннинен прокомментировал «золотой» гол в финале ЧМ

«Новый национальный герой? Не думаю». Маннинен прокомментировал «золотой» гол в финале ЧМ
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Автор победного гола в овертайме финала чемпионата мира форвард Сакари Маннинен поделился эмоциями от заброшенной шайбы в овертайме.

«Было довольно смутное ощущение, когда шайба зашла в ворота. Я немного расстегнул ремень шлема и поехал к середине площадки, когда все прыгнули мне на шею.

Это действительно много значит. Это такая большая честь выиграть золото чемпионата мира дома, в новом дворце.

Новый национальный герой? Не думаю», – цитирует Маннинена Iltalehti.

На седьмой минуте овертайма Микаэль Гранлунд выполнил поперечный перевод на правый круг вбрасывания, откуда Маннинен нанёс прицельный бросок в ближний угол ворот — 4:3.

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.

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