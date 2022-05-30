К. Курашёв — о ЧМ по хоккею без России: не знаю, как смотреть футбол без Бразилии

Отец нападающего сборной Швейцарии и «Чикаго Блэкхоукс» Филиппа Курашёва и бывший главный тренер «СКА-Невы» и «Омских Крыльев» Константин Курашёв прокомментировал ситуацию с отстранением российских и белорусских сборных от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).



«Смотрел бы я чемпионат мира по хоккею без России, если бы не играл мой сын? Конечно, нет. Я и игры сборной Швейцарии смотрел потому, что там мой сын играет. Но неважно. Я не политик, не какой-то там пропагандист, я не понимаю этого отстранения. Разговаривал со многими знакомыми: австрийцами, швейцарцами, финнами, шведами, американцами, и странная ситуация получается. Официально все как бы поддерживают это отстранение, но не для официального интервью многие говорят: «Мы не понимаем этого». Хотя есть и те, кто действительно поддерживает. Конечно, чемпионат мира без России – это не совсем то, что хотели бы видеть все специалисты и болельщики. Очень странная ситуация. Не знаю, как можно футбол без Бразилии смотреть или баскетбол без американской команды. Не понимаю, почему так происходит.



Отстранение на следующий год от всех турниров? Тем более. Это вообще непонятно. Буквально на днях это случилось, непонятно почему, что. Какие-то туманные объяснения представителей Международной федерации хоккея. Это очень странно», – сказал Курашёв в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.