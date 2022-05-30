К. Курашёв: знаю, Филипп может и будет играть в хоккей лучший, чем тот, что показал на ЧМ

Отец нападающего сборной Швейцарии и «Чикаго Блэкхоукс» Филиппа Курашёва и бывший главный тренер «СКА-Невы» и «Омских Крыльев» Константин Курашёв поделился мнением об игре сборной Швейцарии на чемпионате мира – 2022.



«Однозначно трудно в двух словах оценить, потому что в планах у сборной Швейцарии были медали. Команда старалась, и, конечно, так, как они провели предварительный турнир, казалось, можно было бы поставить оценку «удовлетворительно» или даже «хорошо». Но проигрыш в четвертьфинале всё это перечеркнул.



Сложно оценить, потому что нужно находиться внутри команды, чтобы дать серьёзную оценку. Конечно, отсутствие в этой группе сборной России тоже повлияло. Потому что относительно лёгкая группа была, и команда Швейцарии смогла занять первое место, не проиграв ни разу. Хотя со сборной Германии были определённые трудности, и неожиданно относительно легко обыграли Канаду. Поэтому сложно сказать.



Опять же говорю, что я слышал от руководителей и тренерского штаба – команда ехала на чемпионат за медалями, насколько серьёзно, насколько это было действительно реалистично – трудно сказать. Да, можно говорить, к сожалению, не смог приехать ряд очень сильных игроков, которые могли бы усилить команду, но я не думаю, что это какое-то серьёзное оправдание, потому что, естественно, на чемпионат мира редко приезжают команды в оптимальных составах. Всегда отсутствуют какие-то лидеры по разным причинам: кто-то играет в плей-офф НХЛ, у кого-то травма, у кого-то другие проблемы и сложности, не позволяющие принять участия в чемпионате. Но в том составе, который был у сборной Швейцарии на этом чемпионате, при отсутствии сборной России, мне кажется, реально было взять медаль. Но не получилось. Это спорт, это жизнь. Значит, будут лучше готовиться и на следующий чемпионат ставить задачу, которая будет выполнима тем составом, который поедет.



Доволен ли я игрой Филиппа? Трудно быть довольным, особенно отцу очень тяжело оценивать. Я знаю, что у Филиппа огромный потенциал, знаю, он может играть в хоккей и будет играть в хоккей лучший, чем тот, который показал на чемпионате мира. Были причины, по которым он не смог показать лучший хоккей на чемпионате, в том числе перенесённый ковид. Но я считаю, он сыграл достойно. По крайней мере, он в каждой игре старался, в каждой смене пытался помочь команде и принести пользу», – сказал Курашёв в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.