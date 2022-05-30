Вице-президент ИИХФ: я считал, что канадцы умеют проигрывать, удивлён их нытьём

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола прокомментировал скандальное судейство в финальном матче чемпионата мира по хоккею – 2022.



«О судействе говорить нечего. Первое удаление финнов тоже было довольно спорным. Я считал, что канадцы умеют проигрывать, удивлён их нытьём. Судьи не решили этот матч», – цитирует Куммолу mtvuutiset.fi.

Напомним, по ходу третьего периода судьи оставили канадцев в формате 3х5, а в овертайме удалили капитана сборной Канады Тома Шабо. Этими возможностями финны воспользовались и стали победителями чемпионата мира.

На седьмой минуте овертайма Микаэль Гранлунд выполнил поперечный перевод на правый круг вбрасывания, откуда Маннинен нанёс прицельный бросок в ближний угол ворот — 4:3.



В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.