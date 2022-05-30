К. Курашёв: есть предложения из России и Европы, но больший приоритет работать в России

Отец нападающего сборной Швейцарии и «Чикаго Блэкхоукс» Филиппа Курашёва и бывший главный тренер «СКА-Невы» и «Омских Крыльев» Константин Курашёв ответил на вопрос о будущем в тренерской карьере.

«Есть ли понимание, где продолжу работу? Готов ли работать в России? Я бы хотел, у меня есть желание поработать в России. А почему нет? Ничего конкретного сказать не могу, но есть предложения, рассматриваю.



Откуда? И из России есть, и из Европы. Но больший приоритет у меня работе в России», – сказал Курашёв в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее Константин Курашёв работал ассистентом Сергея Зубова в «Сочи». С 2019 по 2021 год специалист работал в «СКА-Неве», а затем возглавил «Омские Крылья» и стал первым тренером в истории этого клуба.