«Спартак» заключил контракт с Максимом Мусоровым

Московский «Спартак» заключил двусторонний контракт на один год с нападающим сборной Казахстана Максимом Мусоровым, сообщает официальный сайт красно-белых.
В минувшем сезоне 20-летний Мусоров сыграл 11 матчей за «Барыс» в КХЛ и набрал одно очко за результативную передачу. Также на его счету 10 баллов (шесть голов и четыре передачи) в 14 встречах за «Номад» в чемпионате Казахстана. Кроме того, он сыграл в 28 матчах юниорской хоккейной лиги США USHL и набрал 13 баллов (4+9).
Также «Спартак» оформил сделку с омским «Авангардом». Защитник Никита Громов и нападающий Егор Круженков продолжат карьеры в «Авангарде». Взамен «Спартак» получил денежную компенсацию.
По итогам прошлого сезона спартаковцы с седьмого места в таблице Западной конференции вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили петербургскому СКА.
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