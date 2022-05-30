«Торпедо» заключило новый контракт с защитником Максимом Федотовым

Защитник Максим Федотов подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на два года.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Федотов провёл 20 матчей, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при показателе полезности «0». Также защитник принял участие в двух играх в сезоне КХЛ – 2020/2021.



В прошедшем сезоне в активе Федотова 34 игры за «Чайку» в Молодёжной хоккейной лиге, в которых он набрал 20 (3+17) баллов.



Напомним, «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги — 2022.