Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» заключило новый контракт с защитником Максимом Федотовым

«Торпедо» заключило новый контракт с защитником Максимом Федотовым
Комментарии

Защитник Максим Федотов подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Федотов провёл 20 матчей, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при показателе полезности «0». Также защитник принял участие в двух играх в сезоне КХЛ – 2020/2021.

В прошедшем сезоне в активе Федотова 34 игры за «Чайку» в Молодёжной хоккейной лиге, в которых он набрал 20 (3+17) баллов.

Напомним, «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице Западной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги — 2022.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022