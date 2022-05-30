«Летом посмотрим». Хартикайнен ответил на вопрос о возможном переезде в НХЛ

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Теэму Хартикайнен поделился информацией о своём будущем по окончании чемпионата мира — 2022, в котором финская команда одержала победу, в финале обыграв Канаду (4:3 ОТ).
«Невероятно. Чемпионат закончился так, как мы хотели. К этому стремились уже довольно давно.
Пока неясно, что будет в следующем сезоне. Сейчас мы празднуем, а летом посмотрим, что делать.
Предложения от команд из НХЛ? Я не знаю. Посмотрим. Летом посмотрим», — приводит слова Хартикайнена Iltalehti.
Напомним, 32-летний финн ранее выступал за финский клуб «КалПа», «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге (2010–2013) и «Салават Юлаев» (2013–2022). На его счету 472 матча в регулярных сезонах КХЛ, он набрал 355 (157+198) очков при общей полезности «+61». В плей-офф Хартикайнен принял участие в 89 встречах, забросив 29 шайб и отдав 35 передач при полезности «+24».
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