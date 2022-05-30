Стал известен победитель турнира «Кубок Чёрного моря»
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В Сочи на турнире «Кубок Чёрного моря» состоялся финальный матч, в котором сыграли сборная России U20 (белые) и Россия U20 (красные). Победу одержали красные со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1). Встреча состоялась на стадионе «Айсберг».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Иннокентий Рыбин, Павел Леука и Никита Бледнов. Единственный гол белых забил форвард Григорий Осипов.
Отметим, что сегодня в матче за третье место сыграют команды Россия U18 и Беларусь U20. Стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.
Ранее российская команда U20 (красные) обыграла белорусскую сборную со счётом 4:2, а Россия U20 (белые) переиграла российскую команду U18 — 4:0. Турнир проходит с 25 по 30 мая в Сочи.
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