Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен победитель турнира «Кубок Чёрного моря»

Стал известен победитель турнира «Кубок Чёрного моря»
Комментарии

В Сочи на турнире «Кубок Чёрного моря» состоялся финальный матч, в котором сыграли сборная России U20 (белые) и Россия U20 (красные). Победу одержали красные со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1). Встреча состоялась на стадионе «Айсберг».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Иннокентий Рыбин, Павел Леука и Никита Бледнов. Единственный гол белых забил форвард Григорий Осипов.

Отметим, что сегодня в матче за третье место сыграют команды Россия U18 и Беларусь U20. Стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.

Ранее российская команда U20 (красные) обыграла белорусскую сборную со счётом 4:2, а Россия U20 (белые) переиграла российскую команду U18 — 4:0. Турнир проходит с 25 по 30 мая в Сочи.

Кубок Чёрного моря. Финал
30 мая 2022, понедельник. 15:00 МСК
Россия U20 (белые)
Окончен
1 : 3
Россия U20 (красные)
0:1 Рыбин (Неучев) – 21:24 (5x4)   0:2 Леука (Фаттахов, Карпов) – 22:48 (5x5)   0:3 Бледнов – 33:08 (5x5)   1:3 Осипов (Бусыгин) – 51:00 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022