Самолёты ВВС Финляндии поздравили национальную команду с победой на ЧМ-2022

Сборная Финляндии по хоккею отметила победу на домашнем чемпионате мира 2022 года по хоккею.



Как сообщает Ilta-Sanomat, самолёты военно-воздушных сил Финляндии пролетели над Тампере, поздравив сборную с золотыми медалями. Отмечается, что на празднованиях присутствует около 30 тыс. человек.



Напомним, в решающем матче сборная Финляндии в овертайме переиграла Канаду со счётом 4:3. Благодаря этому успеху финская команда стала первой с 2006 года сборной, за один год выигравшей и чемпионат мира, и Олимпийские игры. 16 лет назад подобное достижение покорилось шведам. В финале ЧМ они обыграли Чехию (4:0), а в финале ОИ-2006 — Финляндию (3:2).



Отметим, что в финале Олимпийских игр — 2022 в Пекине финны обыграли сборную России со счётом 2:1.