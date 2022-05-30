Мухамадуллин: тренеры «Салавата» давали мне большие авансы. Где-то, может, даже чересчур

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о своём профессиональном росте, а также о влиянии на него тренеров уфимской команды.
«Я очень благодарен всем тренерам «Салавата Юлаева». Они пытались и сейчас пытаются развивать меня, давали большие авансы. Я ни от кого не скрываю, что мне давали все возможности себя проявить. Где-то, может быть, даже чересчур много. Спасибо им за эту практику, которая позволяет мне быстрее подстраиваться под взрослый хоккей. Надеюсь, в следующем сезоне я смогу добавить в стабильности и не буду выбиваться из колеи.
Честно говоря, предыдущий сезон мне понравился больше. Я больше времени проводил с командой, постоянно в её процессе. После этого сезона у меня есть выводы, что мне нужно во многом прибавлять. В первую очередь в игре в обороне. Это и силовая физическая игра, и другие компоненты. Я — молодой, развивающийся организм, и у меня есть всего один сезон, чтобы окончательно адаптироваться во взрослом хоккее», — цитирует Мухамадуллина Собкор02.ru.
- 30 мая 2022
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