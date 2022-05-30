«Авангард» подписал двусторонние контракты с тремя хоккеистами

Омский «Авангард» сообщил о подписании двусторонних контрактов с тремя хоккеистами.



Клуб заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Владиславом Джиошвили. 24-летний нападающий – воспитанник московского «Динамо», основную часть карьеры провёл за границей, выступал в студенческой лиге Америки, в прошлом сезоне играл за ХК «Скалица» в Словакии. В сезоне-2021/2022 провёл 34 игры, забросил 16 шайб, отдал 26 результативных передач, показатель полезности «+6».



Нападающий Егор Круженков и защитник Никита Громов перешли в «Авангард» из «Спартака» в обмен на денежную компенсацию. С обоими хоккеистами заключены двусторонние контракты сроком на один сезон.



Егор Круженков с сезона-2018/2019 выступал за «Химик», в 126 матчах набрал 37 (21+16) очков, заработал показатель полезности «+19». В 20 матчах за «Спартак» в КХЛ отметился одной результативной передачей.



Никита Громов в ВХЛ играл за «Ладу», «Сокол», «Буран», «Рязань» и «Химик». В 158 матчах набрал 40 (12+28) очков.