«Рейнджерс» на четвёртой минуте матча открыли счёт в седьмом матче серии с «Каролиной»
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит решающий, седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. «Рейнджерс» открыли счёт на четвёртой минуте. Гол в свой актив записал Адам Фокс.
На данный момент счёт в серии 3-3.
Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».
«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на втором месте Восточной конференции, набрав 116 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, заняли четвёртое место, записав в свой актив 110 очков.
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