Крис Крайдер превзошёл достижение Александра Овечкина в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит решающий, седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил Крис Крайдер. Для американца этот гол стал 14-м в матчах, когда команде грозит вылет из плей-офф НХЛ. По этому показателю он превзошел достижение россиянина Александра Овечкина, на счету 13 голов в таких играх.

Единственными игроками в истории НХЛ, которым удавалось забить больше голов в таких матчах являются Марк Мессье (16), Яромир Ягр (15), Морис Ришар (15), Жильбер Перро (15) и Джастин Уильямс (15)