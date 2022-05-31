Крис Крайдер превзошёл достижение Александра Овечкина в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит решающий, седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил Крис Крайдер. Для американца этот гол стал 14-м в матчах, когда команде грозит вылет из плей-офф НХЛ. По этому показателю он превзошел достижение россиянина Александра Овечкина, на счету 13 голов в таких играх.
Единственными игроками в истории НХЛ, которым удавалось забить больше голов в таких матчах являются Марк Мессье (16), Яромир Ягр (15), Морис Ришар (15), Жильбер Перро (15) и Джастин Уильямс (15)
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