«Рейнджерс» впервые с 2015 года вышли в финал Восточной конференции

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.



Таким образом «Рейнджерс» выигрывает серию со счётом 4-3 и выходит в финал Восточной конференции НХЛ, где встретится с «Тампа Бэй Лайтнинг».



Команда впервые с 2015 года вышла в финал Восточной конференции. Тогда в полуфинале они оказались сильнее «Вашингтон Кэпиталз», обыграв их в серии со счётом 4-3. В финале же они уступили как раз таки «Тампе». Та серия завершилась со счётом 3-4.

В прошлом же году «Рейнджерс» вовсе не вышли в плей-офф Национальной хоккейной лиги.