Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» впервые с 2015 года вышли в финал Восточной конференции

«Рейнджерс» впервые с 2015 года вышли в финал Восточной конференции
Комментарии

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Таким образом «Рейнджерс» выигрывает серию со счётом 4-3 и выходит в финал Восточной конференции НХЛ, где встретится с «Тампа Бэй Лайтнинг».

Команда впервые с 2015 года вышла в финал Восточной конференции. Тогда в полуфинале они оказались сильнее «Вашингтон Кэпиталз», обыграв их в серии со счётом 4-3. В финале же они уступили как раз таки «Тампе». Та серия завершилась со счётом 3-4.

В прошлом же году «Рейнджерс» вовсе не вышли в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Новость по теме
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в финал Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022