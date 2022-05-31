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«Рейнджерс» сыграют с «Тампой» в финале Восточной конференции

«Рейнджерс» сыграют с «Тампой» в финале Восточной конференции
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Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Таким образом «Рейнджерс» выигрывает серию со счётом 4-3 и выходит в финал Восточной конференции НХЛ, где встретится с «Тампа Бэй Лайтнинг».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0.

Хоккеисты «молний» оказались сильнее в серии (4-0) и вышли в финал Восточной конференции. За последние восемь сезонов НХЛ «Тампа» в шестой раз сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли.

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