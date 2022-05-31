Игорь Шестёркин – первая звезда матча «Каролина» – «Рейнджерс»

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.



Первой звездой матча был признан российский голкипер Игорь Шестёркин, который совершил 37 сейвов. Вторым признан Крис Крайдер, у которого на счету дубль. А третье место за Микой Зибанеджадом. Он оформил хет-трик из результативных передач.



В составе победителей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп (в пустые ворота). На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.



За «Каролину» по шайбе забросили Тони Деанджело и Макс Доми.