«Рейнджерс» выиграли 8 из последних 9 решающих матчей. Единственное поражение – от «Тампы»

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали победу в восьмом из девяти последних решающих матчей. Единственное поражение из этих девяти игр команда потерпела в решающем матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2015 году, с которой в ближайшее время встретится в финале конференции.

Напомним, в сегодняшней игре в составе победителей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп (в пустые ворота). На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.

За «Каролину» по шайбе забросили Тони Деанджело и Макс Доми.

Как итог, «Рейнджерс» выиграли серию и вышли в финал Восточной конференции НХЛ.