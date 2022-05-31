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Стали известны все полуфиналисты Кубка Стэнли

Стали известны все полуфиналисты Кубка Стэнли
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Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2. Таким образом, «Рейнджерс» победили в серии со счётом 4-3 и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0.

Хоккеисты «молний» оказались сильнее в серии (4-0) и тоже вышли в финал Восточной конференции. «Тампа» и «Рейнджерс» сыграют друг с другом.

А в ночь с 31 мая на 1 июня стартует первый матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо» и «Эдмонтоном». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Напомним, «Колорадо» в прошлом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луиз Блюз» за шесть матчей. Забросил при этом 22 шайбы. «Эдмонтону», для того чтобы выбить «Калгари Флэймз», потребовалось пять игр и 25 шайб.

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