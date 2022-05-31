Крис Крайдер вплотную подобрался к рекорду НХЛ по победам в решающих матчах серий

Состоялся седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2. Таким образом, «Рейнджерс» выиграли серию (4-3) и вышли в финал Восточной конференции НХЛ.

В составе победителей дублем отметился нападающий Крис Крайдер, для которого эта победа стала уже седьмой в решающем матче серии плей-офф НХЛ. Американский форвард вплотную подобрался к рекорду НХЛ по победам в решающих матчах серий, который делят сразу шесть хоккеистов. По восемь раз седьмые матчи выигрывали Гленн Андерсон, Рэй Бурк, Брэд Ричардс, Джастин Уильямс, защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона и нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин.