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Шестёркин подъехал к болельщикам «Каролины» после завершения серии. Видео

Шестёркин подъехал к болельщикам «Каролины» после завершения серии. Видео
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Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

После матча российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин подъехал к болельщикам клуба соперников.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Примечательно, что первой звездой матча был признан Игорь Шестёркин, который совершил 37 сейвов. Вторым признан американский форвард Крис Крайдер, у которого на счету дубль. А третье место за Микой Зибанеджадом. Он оформил хет-трик из результативных передач.

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