Крайдер стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», в сумме забросившим 60 шайб в сезоне
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2, 4-3), благодаря чему достиг суммарной отметки в 60 голов в этом сезоне.
В активе 31-летнего форварда теперь стало восемь заброшенных шайб в 14 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее в 81 матче регулярного чемпионата Крис отметился 52 точными бросками. Таким образом, в сумме Крайдер забросил 60 шайб в 95 матчах.
Крайдер стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», в сумме забросившим 60 шайб в сезоне. В сезоне-1993/1994 Адам Грэйвз отличился 62 раза. В том сезоне «синерубаречники» последний раз в своей истории стали чемпионом НХЛ, выиграв Кубок Стэнли.
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