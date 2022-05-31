Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крайдер стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», в сумме забросившим 60 шайб в сезоне

Крайдер стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», в сумме забросившим 60 шайб в сезоне
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2, 4-3), благодаря чему достиг суммарной отметки в 60 голов в этом сезоне.

В активе 31-летнего форварда теперь стало восемь заброшенных шайб в 14 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее в 81 матче регулярного чемпионата Крис отметился 52 точными бросками. Таким образом, в сумме Крайдер забросил 60 шайб в 95 матчах.

Крайдер стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», в сумме забросившим 60 шайб в сезоне. В сезоне-1993/1994 Адам Грэйвз отличился 62 раза. В том сезоне «синерубаречники» последний раз в своей истории стали чемпионом НХЛ, выиграв Кубок Стэнли.

Король Шестёркин и его свита переписали историю НХЛ! «Рейнджерс» мчатся к Кубку Стэнли Король Шестёркин и его свита переписали историю НХЛ! «Рейнджерс» мчатся к Кубку Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022