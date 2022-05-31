Шестёркин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по победам в решающих матчах

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

Для российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина эта победа стала второй в решающих матчах плей-офф за «Рейнджерс», и по количеству побед в решающих играх он вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с Майком Рихтером и уступая только экс-голкиперу «Рейнджерс» Хенрику Лундквисту, у которого шесть таких побед.

Напомним, по итогам сегодняшней встречи Игорь Шестёрскин был признан первой звездой матча. В финале Восточной конференции «Рейнджерс» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг».