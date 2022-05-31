Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лундквист: Шестёркин против Василевского – это вау

Лундквист: Шестёркин против Василевского – это вау
Комментарии

Бывший голкипер «Ньюй-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Рейнджерс» и «Тампой-Бэй Лайтнинг».

«Шестёркин против Василевского – это вау. Рождество для всех фанатов вратарей пришло слишком рано. Это должно быть хорошо», — написал Лундквист в социальных сетях.

«Рейнджерс» победили в серии с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4-3 и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0.

Хоккеисты «молний» оказались сильнее в серии (4-0) и тоже вышли в финал Восточной конференции. «Тампа» и «Рейнджерс» сыграют друг с другом.

Король Шестёркин и его свита переписали историю НХЛ! «Рейнджерс» мчатся к Кубку Стэнли Король Шестёркин и его свита переписали историю НХЛ! «Рейнджерс» мчатся к Кубку Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022