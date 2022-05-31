Лундквист: Шестёркин против Василевского – это вау
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Бывший голкипер «Ньюй-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Рейнджерс» и «Тампой-Бэй Лайтнинг».
«Шестёркин против Василевского – это вау. Рождество для всех фанатов вратарей пришло слишком рано. Это должно быть хорошо», — написал Лундквист в социальных сетях.
«Рейнджерс» победили в серии с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4-3 и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0.
Хоккеисты «молний» оказались сильнее в серии (4-0) и тоже вышли в финал Восточной конференции. «Тампа» и «Рейнджерс» сыграют друг с другом.
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