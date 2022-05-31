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Тренер «Каролины» — о «Рейнджерс»: они знали, что у них есть вратарь, который может cпасти

Тренер «Каролины» — о «Рейнджерс»: они знали, что у них есть вратарь, который может cпасти
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После окончания решающего полуфинального матча серии плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6) главный тренер хозяев Род Бриндамор прокомментировал результаты игры.

«Главный наш недостаток сегодня — это небольшое количество забитых голов. Но это было не отсутствие забитых шайб, потому что у нас не было моментов. В конце мы смогли забить, потому что были вынуждены раскрываться. У них там есть талант. Они играли в свою игру. Они нажились на игре в большинстве, и когда они сломались, они знали, что у них есть вратарь, который может совершить несколько сэйвов», — заявил Бриндамор в интервью после матча.

Напомним, «Рейнджерс» выиграл серию с «Каролиной» и вышел в финал конференции, где сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

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