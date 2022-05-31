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Видеообзор решающего матча серии «Каролина» – «Рейнджерс»

Видеообзор решающего матча серии «Каролина» – «Рейнджерс»
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Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этого матча:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале НХЛ.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Крис Крайдер, ещё по одной шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп (в пустые ворота). На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.

За «Каролину» по шайбе забросили Винсент Трочек и Макс

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