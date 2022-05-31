Шестёркин ударил клюшкой форварда «Каролины», агрессивно игравшего на пятаке. Видео
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Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.
По ходу матча в начале третьего периода российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин ударил клюшкой форварда «Каролины» Джордана Мартинуку, который агрессивно играл на пятаке и первым задел голкипера гостей.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, «Рейнджерс» выиграл серию и вышел в финал Восточной конференции НХЛ. После игры вратарь Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча.
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