Шестёркин ударил клюшкой форварда «Каролины», агрессивно игравшего на пятаке. Видео

Завершился седьмой полуфинальный матч Восточной конференции серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

По ходу матча в начале третьего периода российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин ударил клюшкой форварда «Каролины» Джордана Мартинуку, который агрессивно играл на пятаке и первым задел голкипера гостей.

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Напомним, «Рейнджерс» выиграл серию и вышел в финал Восточной конференции НХЛ. После игры вратарь Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча.