Церемония рукопожатия между «Рейнджерс» и «Каролиной» после 7-го матча плей-офф. Видео
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Состоялся седьмой матч в рамках серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.
Хоккеисты «Рейнджерс» стали победителями серии — 4-3. По окончании матча между командами состоялась церемония рукопожатия.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
«Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции Кубка Стэнли — 2022, где встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первый матч состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке. Начало — по 3:00 Москве.
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