Шестёркин — о 6:2 с «Каролиной»: перед игрой меня немного трясло. Помогли два быстрых гола
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился эмоциями от седьмого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (6:2, 4-3).
«Мы забили два быстрых гола, и мне это очень помогло. Перед игрой меня немного трясло, но когда я выходил на лёд, то старался забыть обо всём и сосредоточиться на шайбе», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.
По итогам сегодняшней встречи 26-летний россиянин был признан первой звездой матча.
Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Начало — по 3:00 московскому времени. Напомним, в первом раунде плей-офф «Рейнджерс» переиграли «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах.
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