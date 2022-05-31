Крайдер — шестой игрок в истории «Рейнджерс» с 50 очками в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (6:2, 4-3).
В текущем розыгрыше плей-офф 31-летний форвард набрал 11 (8+3) очков за 14 встреч, всего за карьеру – 50 (32+18) баллов в 94 играх.
За историю «Рейнджерс» лишь пять игроков набрали больше очков в плей-офф – Брайан Лич (89 баллов в 82 матчах), Марк Мессье (80 в 70), Род Жильбер (67 в 79), Дон Мэлоуни (57 в 85), а также Уолт Ткачак (51 в 93).
По количеству шайб Крайдер занимает второе место после Жильбера, на счету которого 34 гола.
Напомним, «Рейнджерс» сыграют в финале Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первый матч состоится в четверг, 2 июня.
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