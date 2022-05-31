«В руководстве ИИХФ должны полететь головы». Карандин — о судействе в финале ЧМ-2022

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением об уровне судейства в финале чемпионата мира — 2022.



«Разделил бы чемпионат мира на две неравные части: на финальный, а также полуфинальный матчи — и на все остальные.



Финал все видели — впервые за много лет на таком уровне получили скандальное судейство. Шведские арбитры, начиная с третьего периода, вытягивали финнов за уши. Как, кстати, и в полуфинале с американцами, что, правда, почему-то не все заметили.



Третий период финала, счёт 1:0, каждый свисток может стать решающим, в каждом ты должен быть уверен на тысячу процентов. В первой же смене периода за блокировку шведы удаляют канадца Руа, через две минуты дают подножку Грегору. Формальные поводы есть, хотя в игре канадцев нет мелкого фола и грязи, а соперник, наоборот, валится на лёд при малейшем контакте, выпрашивает.



Эти свистки не помогают, по-прежнему 1:0 — и тогда идёт роковая ошибка, удаление Силлинджера за игру высоко поднятой клюшкой на Хейсканене. Там нет никакого фола, финскому защитнику прилетает своя же клюшка, причем шведский арбитр Норд находится в хорошей позиции в двух-трёх метрах и просто обязан это видеть.



После этого скандального удаления финны забивают два гола. Финал, казалось, испорчен! Но канадцы в концовке каким-то чудом сравнивают счёт — и оставляют судьям шанс спасти лицо. Увы, в овертайме опять результативная ошибка!



Посмотрите полностью эпизод Шабо — Бьорнинен. Судья Норд опять в двух-трёх метрах, опять идеальный обзор. Да, клюшка канадца — между ног финна, но, посмотрите, как картинно он падает! Норд после своей грубейшей ошибки в третьем периоде здесь был обязан давать обоюдный штраф: Бьорнинен мог получить или „рыбку“, или подножку, поскольку сразу после своего падения он подсек Шабо. Но нет — Норд опять свистит в одну сторону, только Канада получает удаление. В итоге — две грубые результативные ошибки в золотом матче. Двойной скандал!



По большому счёту из-за такого финала в руководстве ИИХФ должны полететь головы. На месте канадцев и американцев добивался бы пожизненной дисквалификации Норда. Ну и после такого отношения США и Канада просто обязаны не принять финнов и шведов в НАТО (смеётся).



Если же серьёзно, то ИИХФ начинает напоминать шарашкину контору. Санкции к России и Беларуси, провал с судейством — всё это показатели работы организации. Европейский хоккей деградирует», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.