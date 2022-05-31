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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 30 на 31 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли седьмой матч в рамках второго раунда. Состоялась одна встреча — в Восточной конференции.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:6

«Рейнджеры» одержали победу в седьмом матче и в серии, крупно обыграв в гостях «ураганов». Форвард «синерубашечников» Артемий Панарин отметился голевой передачей, голкипер Игорь Шестёркин стал первой звездой матча, отразив 37 бросков по своим воротам. В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первая встреча состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года

Сетка плей-офф НХЛ - 2022
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