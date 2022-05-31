Галлан: уже 100 раз говорил, что «Рейнджерс» неидеальны, но мы находим способы побеждать

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз» (6:2) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.



«Вы должны платить цену, чтобы выигрывать матчи в этой лиге, особенно у таких действительно хороших команд. Мне нравится, как ребята сражаются. Я уже 100 раз говорил в этом году, что мы неидеальны, но мы находим способы побеждать», — цитирует Галлана ESPN.



Напомним, 58-летний специалист возглавил клуб из Нью-Йорка летом 2021 года, ранее он работал в НХЛ главным тренером в «Коламбус Блю Джекетс», «Флориде Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».



Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Начало — в 3:00 по московскому времени.