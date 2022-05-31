Защитник «Рейнджерс»: мы были спина к спине в пяти матчах на вылет и прошли через всё

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал победу в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4-3).



«Наша игра в большинстве приносила нам пользу весь год, и это сработало тогда, когда мы хотели больше всего.



«Рейнджерс» — сплочённая команда. Мы говорим об этом весь год. Мы были спина к стене в пяти матчах на вылет, и мы прошли через всё. Мы определённо хотим сохранить этот импульс в следующем раунде», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ.



В текущем сезоне плей-офф НХЛ Фокс принял участие в 14 матчах, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач.



В финале Восточной конференции «синерубашечники» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первый матч состоится в четверг, 2 июня.

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