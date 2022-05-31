«Около минуты сидел с изумлённым лицом». С. Фёдоров — о назначении на пост тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как воспринял своё назначение на пост летом 2021 года.



«Никакого предисловия к этому назначению не было. Наш руководитель и глава наблюдательного совета клуба Игорь Иванович Сечин предложил мою кандидатуру на пост главного тренера ЦСКА. Не скажу, что я был уверен, что услышал и воспринял эти слова верно, но испытал шок.



После этого около минуты сидел с изумлённым лицом. Наверное, Павел Буре видел выражение моего лица в этот момент. Потом я переварил информацию и принял наставления к действию, хотя это далось мне нелегко», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».



Напомним, под руководством 52-летнего специалиста армейцы выиграли Кубок Гагарина — 2022, в финале обыграв «Металлург» (4-3).