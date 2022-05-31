«Около минуты сидел с изумлённым лицом». С. Фёдоров — о назначении на пост тренера ЦСКА
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как воспринял своё назначение на пост летом 2021 года.
«Никакого предисловия к этому назначению не было. Наш руководитель и глава наблюдательного совета клуба Игорь Иванович Сечин предложил мою кандидатуру на пост главного тренера ЦСКА. Не скажу, что я был уверен, что услышал и воспринял эти слова верно, но испытал шок.
После этого около минуты сидел с изумлённым лицом. Наверное, Павел Буре видел выражение моего лица в этот момент. Потом я переварил информацию и принял наставления к действию, хотя это далось мне нелегко», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».
Напомним, под руководством 52-летнего специалиста армейцы выиграли Кубок Гагарина — 2022, в финале обыграв «Металлург» (4-3).
Комментарии
- 31 мая 2022
-
12:01
-
11:28
-
10:59
-
10:45
-
10:30
-
09:55
-
09:29
-
09:22
-
08:52
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:45
-
07:38
-
07:37
-
07:20
-
07:03
-
07:00
-
06:52
-
06:50
-
06:45
-
06:42
-
06:39
-
06:29
-
06:26
-
06:18
-
06:09
-
06:01
-
05:58
-
05:49
-
05:39
-
05:22
-
04:49
-
04:38
-
04:17
Партнерский контент