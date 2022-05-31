Славин: временами думал, что «Каролина» сильнее всех и наша игра — душить соперников

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин поделился эмоциями от вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли — 2022 после поражения в седьмом матче серии второго раунда плей-офф от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6, 3-4).



«Временами я думал, что мы сильнее всех и это наша игра — душить команды соперников, не давая возможности показать свой хоккей. И у нас были моменты, когда всё получалось.



Мы должны были забивать больше голов, будь то игра в большинстве, «5 на 5», что бы это ни было. Нужно было забрасывать шайбы в сетку ворот», — цитирует Славина официальный сайт НХЛ.



Напомним, «ураганы» заняли второе место по итогам регулярного сезона на Востоке, в первом раунде плей-офф переиграв «Бостон Брюинз» (4-3).

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