В плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022 завершились все серии второго раунда.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Флориду Пантерз» в четырёх матчах, «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» (4-2), «Эдмонтон Ойлерз» в «дерби провинции Альберта» взял верх над «Калгари Флэймз» (4-1), а «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи матчах сломил сопротивление «Каролины Харрикейнз».
В финалах конференций образовались следующие пары:
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз».
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто сыграет в финале Кубка Стэнли — 2022?
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Первый матч серии между «Колорадо» и «Эдмонтоном» состоится завтра, 1 июня, в Денвере. «Рейнджерс» и «Тампа» откроют противостояние встречей в Нью-Йорке в четверг, 2 июня.
- 31 мая 2022
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