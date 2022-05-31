Кто сыграет в финале Кубка Стэнли — 2022?

В плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2022 завершились все серии второго раунда.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграла «Флориду Пантерз» в четырёх матчах, «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз» (4-2), «Эдмонтон Ойлерз» в «дерби провинции Альберта» взял верх над «Калгари Флэймз» (4-1), а «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи матчах сломил сопротивление «Каролины Харрикейнз».



В финалах конференций образовались следующие пары:



«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз».



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Первый матч серии между «Колорадо» и «Эдмонтоном» состоится завтра, 1 июня, в Денвере. «Рейнджерс» и «Тампа» откроют противостояние встречей в Нью-Йорке в четверг, 2 июня.