Минское «Динамо» заключило новый контракт с форвардом Варфоломеевым
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Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о подписании нового контракта с нападающим Павлом Варфоломеевым.
Для 27-летнего форварда предстоящий сезон станет уже третьим в составе «зубров». В сезоне-2021/2022 Варфоломеев сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрал 10 (6+4) очков при показателе полезности "-4". В плей-офф форвард провёл три игры, записал в свой актив 2 (1+1) результативных балла при полезности «0».
Всего на счету Варфоломеева 276 матчей в КХЛ, в которых он набрал 109 (57+52) очков. Ранее нападающий выступал за «Югру» (2012-2018), «Металлург» (2018-2019), «Торпедо» (2019), «Витязь» (2019-2020), в составе минского «Динамо» выступает с 2021 года.
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