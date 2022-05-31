Московское «Динамо» назначило Николая Кошкина новым генеральным директором клуба

Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило о назначении Николая Кошкина на должность генерального директора клуба.
«Для меня большая честь присоединиться к команде московского «Динамо». «Динамо» — это великий и один из самых титулованных клубов страны, не нужно забывать, что это ещё и большой бренд. Вместе со всем коллективом будем поддерживать традиции и совершенствовать то, что у нас сейчас есть. Важнейшая задача на сегодня — укрепление нашей хоккейной вертикали: начиная от детской школы и заканчивая командой мастеров», — сказал Кошкин.
Решение было принято на заседании Общего собрания учредителей бело-голубых. Перед новым генеральным директором поставлены задачи по совершенствованию структурной работы клуба, развитию популярности бренда ХК «Динамо» Москва, а также по улучшению спортивных результатов бело-голубых.
С 2017 по 2021 год Кошкин являлся начальником управления маркетинга в Федерации хоккея России, после чего перешёл в футбольный клуб «Локомотив» на должность заместителя генерального директора.
- 31 мая 2022
-
16:45
-
16:24
-
15:54
-
15:47
-
15:18
-
14:37
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:02
-
12:55
-
12:30
-
12:01
-
11:28
-
10:59
-
10:45
-
10:30
-
09:55
-
09:29
-
09:22
-
08:52
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:45
-
07:38
-
07:37
-
07:20
-
07:03
-
07:00
-
06:52
-
06:50
-
06:45
-
06:42
-
06:39