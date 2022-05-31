Московское «Динамо» назначило Николая Кошкина новым генеральным директором клуба

Московское «Динамо» на официальном сайте сообщило о назначении Николая Кошкина на должность генерального директора клуба.



«Для меня большая честь присоединиться к команде московского «Динамо». «Динамо» — это великий и один из самых титулованных клубов страны, не нужно забывать, что это ещё и большой бренд. Вместе со всем коллективом будем поддерживать традиции и совершенствовать то, что у нас сейчас есть. Важнейшая задача на сегодня — укрепление нашей хоккейной вертикали: начиная от детской школы и заканчивая командой мастеров», — сказал Кошкин.



Решение было принято на заседании Общего собрания учредителей бело-голубых. Перед новым генеральным директором поставлены задачи по совершенствованию структурной работы клуба, развитию популярности бренда ХК «Динамо» Москва, а также по улучшению спортивных результатов бело-голубых.



С 2017 по 2021 год Кошкин являлся начальником управления маркетинга в Федерации хоккея России, после чего перешёл в футбольный клуб «Локомотив» на должность заместителя генерального директора.