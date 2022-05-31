Минское «Динамо» продлило контракты с тремя хоккеистами: 20-летним нападающим Сергеем Кузнецовым, 23-летним форвардом Игорем Мартыновым и 22-летним защитником Дмитрием Дерябиным. Об этом сообщает официальный телеграм-канал минчан.

Часть сезона-2021/2022 Кузнецов пропустил из-за травмы. В регулярке КХЛ он провёл два матча. В январе форвард перешёл в жлобинский «Металлург»: в регулярке 10 встреч и 6 (2+4) очков, в плей-офф 17 матчей и 19 (9+10) баллов. Это рекорд в истории экстралиги для игроков в возрасте до 21 года в отдельно взятом розыгрыше плей-офф.



Значительную часть сезона-2021/2022 Мартынов пропустил из-за травмы. В регулярке КХЛ он провёл четыре матча, набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «+1». В плей-офф на его счету один матч. В составе солигорского «Шахтёра» Мартынов сыграл в девяти встречах чемпионата Беларуси, набрал 6 (1+5) очков, в плей-офф четыре игры и 2 (0+2) балла. Всего в КХЛ он провёл 92 встречи, набрав 13 (6+7) очков.



В минувшем сезоне Дерябин сыграл в 27 матчах регулярки, набрав 4 (1+3) очка. В плей-офф он выходил на лёд в одной встрече. Всего в КХЛ защитник провёл 93 матча, набрав 9 (1+8) очков.