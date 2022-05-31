Капризов рассказал об адаптации к жизни в Америке и ответил, чувствует ли себя звездой

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об адаптации к жизни в Америке.



«Начинаю ли чувствовать себя звездой в Америке? Первый сезон не сказал бы, что я сильно кого-то поразил. Обычно ж приезжают молодые пацаны, 17-18 лет, удивляют, а я чуть позже приехал. Насчёт суперзвезды… Мне кажется, что я существенное что-то сделал. В этом году шумихи больше, особенно в Миннесоте. Внимание СМИ? Меня сильно не достают, потому что я не особо знаю английский. Когда играл в ЦСКА, взаимодействия с медиа было больше.



Какие основные сложности были при адаптации к жизни в Америке? В первый год было намного сложнее, сейчас уже всё знаю, знаю ребят, у меня там есть русский друг, который помогает мне переводить интервью на английский, — Илюха Кравчук. Сейчас второй спокойненько приехал, на своей волне. Скучно, что всё время один находишься, но родители в этом году получили визу, приехали ко мне. Досуг? Стандартно, сижу дома, играю в компьютер, редко гуляю или хожу на ужин с ребятами.



Не давит ли клуб, чтобы быстрее выучил язык? Конечно, им хочется, чтобы я быстрее начал давать интервью на английском. Я стараюсь учить, с ребятами на английском общаюсь, они меня понимают, но вот с медиа — сложно.



Ужин новичков? Весело, нормально. На нас надели костюмы новичков, поехали на футбольную игру. Нас было человек пять-шесть, были как раз в Тампе. Какой персональный конкурс? У нас такого не было. Во сколько мне это обошлось? Не сказал бы, что прям много. Мы скидывались побольше, чем 5 тыс.», — приводит слова Капризова «Спорт-экспресс».