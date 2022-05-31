Журналист The Athletic рассказал, может ли «Вашингтон» обменять Евгения Кузнецова

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир рассказал, может ли «Вашингтон Кэпиталз» обменять 30-летнего нападающего Евгения Кузнецова. Летом 2021 года ходило много слухов о желании «столичных» расстаться с российским форвардом.
«Я не вижу раскладов, при которых Кузнецов куда-то уйдёт. Он закончил сезон с 24 голами и 78 очками — 16-е место среди центральных нападающих. Он также улучшил свою игру, выиграв важные минуты в меньшинстве. Он также хорошо сработался с Овечкиным.
Центральных нападающих для первого звена трудно найти, а у «Кэпс» уже есть отличный», — цитирует Эль-Башира The Athletic.
В текущем плей-офф НХЛ на счету Кузнецова 5 (2+3) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-3». В регулярном чемпионате россиянин набрал 78 (24+54) очков в 79 встречах при коэффициенте полезности «+7».
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