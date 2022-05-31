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«Ак Барс» анонсировал подписание Александра Радулова отрывком из «Парка юрского периода»

«Ак Барс» анонсировал подписание Александра Радулова отрывком из «Парка юрского периода»
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«Ак Барс» в официальном телеграм-канале анонсировал подписание нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова отрывком из известного фильма «Парк юрского периода».

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Ак Барса».

В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.

В КХЛ Радулов ранее выступал за «Салават Юлаев» (2008-2012) и ЦСКА (2012-2016).

Ранее агент Радулова, Юрий Николаев, прокомментировал информацию о возможном переходе хоккеиста в «Ак Барс».

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