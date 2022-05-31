Журналист The Athletic считает, что «Вашингтон» может подписать Семёна Варламова

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о ситуации с голкиперами в «Вашингтон Кэпиталз». Последний сезон ворота «столичных» защищали Илья Самсонов и Витек Ванечек, которые подвергались многочисленной критике.

«Я должен представить, что Маклеллан (генеральный менеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») приложит все усилия, чтобы заполучить ветерана на роль первого номера либо через обмен, либо через рынок свободных агентов. Если ничего не выйдет, то, мо-о-ожет быть, есть шанс, что и Самсонова, и Ванечека задействуют, а они постараются стать лучше в ходе сезона. Но это действительно рискованное предложение, как показал прошлый год.

Есть ли какие-нибудь привлекательные вратари-ветераны, которые станут доступны как свободные агенты или варианты для обмена и которые заинтересуют «Кэпс»? Да, такие есть.



Кемпер (голкипер «Колорадо Эвеланш». — Прим. «Чемпионата») будет свободным агентом. Как и Хуссо из «Сент-Луис Блюз» (хотя вы должны задаться вопросом, может ли травма колена Джордана Биннингтона, полученная во втором раунде, повлиять на потенциальную доступность Хуссо).



С рынком обменов намного сложнее. Но на Лонг-Айленде Илья Сорокин ($ 4 млн), похоже, готов взять бразды правления в свои руки, что может сделать Варламова доступным. В Лос-Анджелесе Куик и Кэл Питерсен, чья зарплата подскочила с $ 858 тыс. до $ 5 млн, вот-вот станут затратным дуэтом. Я уже упоминал ситуацию в Сент-Луисе.



Так что варианты появятся. Но Маклеллан будет не единственным генеральным менеджером на охоте. Действительно, вратарь в хоккее — позиция всегда актуальная. Есть команды, у которых голкипер есть, и команды, которые ищут его», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.