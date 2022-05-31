Расписание финалов конференций плей-офф НХЛ — 2022

В НХЛ стали известны все пары финалов конференций плей-офф — 2022. Появилось расписание всех матчей.
Восточная конференция:
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
2 июня, 3:00 мск — первый матч
4 июня, 3:00 мск — второй матч
5 июня, 20:00 мск — третий матч
8 июня, 3:00 мск — четвёртый матч
*10, 12, 14 июня — если потребуется.
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»
1 июня, 3:00 мск — первый матч
3 июня, 3:00 мск — второй матч
5 июня, 3:00 мск — третий матч
7 июня, 3:00 мск — четвёртый матч
*9, 11, 13 мая — если потребуется.
Напомним, «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз» по итогам шести матчей, «Эдмонтон» оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 4-1. «Тампа» в четырёх встречах прошла «Флориду Пантерз». «Рейнджерс» в семи матчах сломил сопротивление «Каролины Харрикейнз» — 4-3.
- 31 мая 2022
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