Расписание финалов конференций плей-офф НХЛ — 2022

В НХЛ стали известны все пары финалов конференций плей-офф — 2022. Появилось расписание всех матчей.

Восточная конференция:



«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»



2 июня, 3:00 мск — первый матч

4 июня, 3:00 мск — второй матч

5 июня, 20:00 мск — третий матч

8 июня, 3:00 мск — четвёртый матч



*10, 12, 14 июня — если потребуется.



Западная конференция:



«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»



1 июня, 3:00 мск — первый матч

3 июня, 3:00 мск — второй матч

5 июня, 3:00 мск — третий матч

7 июня, 3:00 мск — четвёртый матч



*9, 11, 13 мая — если потребуется.



Напомним, «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз» по итогам шести матчей, «Эдмонтон» оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 4-1. «Тампа» в четырёх встречах прошла «Флориду Пантерз». «Рейнджерс» в семи матчах сломил сопротивление «Каролины Харрикейнз» — 4-3.