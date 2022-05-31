Арбитр, трижды простивший Трубу в плей-офф НХЛ, продолжит работу в Кубке Стэнли — 2022

Национальная хоккейная лига определилась со списком судей, продолжающих работу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Из 12 судей, обслуживавших матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли, в следующий раунд перешли восемь главных арбитров.
Работу в сезоне продолжат Горд Дуайер, Эрик Фурлатт, Жан Эбер, Фредерик Л’Экюйе, Вес Макколи, Дэн О’Рурк, Крис Руни и Келли Сазерлэнд. Завершили арбитраж в плей-офф Стив Козари, Крис Ли, Джон Макисаак и Франсуа Сен-Лорен.
Примечательно, что назначения на финал конференций получит один из самых обсуждаемых арбитров нынешнего розыгрыша плей-офф — Вес Макколи. 50-летний рефери отработал 10 кубковых матчей, в том числе три с участием «Нью-Йорк Рейнджерс». Каждый из матчей «синерубашечников» при судействе Макколи отмечался силовым приёмом в исполнении защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы. В пятом матче серии первого раунда с «Питтсбург Пингвинз» (5:3) Труба травмировал капитана соперника Сидни Кросби, в четвёртой встрече серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз» (4:1) американец жёстко сыграл против Макса Доми, а в седьмом матче с «ураганами» (6:2) вывел из строя Сета Джарвиса. Ни в одном из эпизодов канадец Макколи не зафиксировал нарушения правил со стороны Трубы.
- 31 мая 2022
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