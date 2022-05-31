Кожевников — о Радулове в «Ак Барсе»: такой мастер не помешает, ещё может вернуться в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о переходе форварда «Даллас Старз» Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

«Не считаю, что Радулов изжил себя в НХЛ. Он готов играть и может ещё вернуться. Саша здоровый товарищ, нормально играет и смотрится. «Ак Барс» вообще одним из главных кандидатов на Кубок Гагарина становится: там Шипачёв, Войнов, а теперь Радулов — такой мастер не помешает. Посмотрим, что будет, но команда по именам сильнейшая.



Не думаю, что это шаг назад для карьеры Радулова. Ещё может спокойно вернуться. Там люди спокойно до 40 лет играют. Он здоровый, и у него не было серьёзных травм. Он готов ехать, но надо поменять ситуацию», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.